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Режисер "Джеймса Бонда" залишився без роботи через Росію: що сталося

1.1тЧитати новину російською

Режисер нового фільму про Джеймса Бонда Денні Бойл відмовився працювати над стрічкою через творчі розбіжності з продюсерами.

Постановник хотів зосередитися на темі політичної напруженості з Росією і ввести в картину російського лиходія, чим і були незадоволені продюсери. Бойл пішов із проекту на етапі остаточного узгодження перед початком зйомок, повідомляє The Telegraph з посиланням на свої джерела.

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За іншою версією, розбіжності виникли через кандидатуру польського актора Томаша Кота на роль головного антагоніста. Крім того, є версія сварки Бойла з актором Деніелом Крейгом, який повинен зіграти Бонда.

Через відхід постановника прем'єра фільму, ймовірно, буде перенесена. Зараз вона планується на жовтень 2019 року.

Про те, що новим ворогом Джеймса Бонда вперше за 20 років стане росіянин, ЗМІ повідомили в середині червня. Зазначалося, що продюсери наступної частини бондіани розшукують актора від 30 до 60 років "із Росії або з Балканського півострова". Від артиста зажадають зіграти "харизматичного, владного, винахідливого, холодного і мстивого" персонажа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше творці культового серіалу показали Кремль в крові.

Особи
Денні БойлДеніел Крейг
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