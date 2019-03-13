Ревнував до Пугачової: у Росії терорист заявив, що хотів вбити Кіркорова за наказом Галкіна

Передбачуваний учасник "Ісламської держави" 20-річний уродженець Дагестану Хідірнебі Казуєв, якого звинувачують у підготовці теракту на концерті Філіпа Кіркорова влітку 2017 року, заявив, що отримав замовлення на вбивство співака від шоумена і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

При чому, за словами його адвоката, підозрюваний заперечує, що готував теракт. На допиті він стверджував, що на початку 2017 року у Москві до нього підійшов Максим Галкін, який запропонував убити Кіркорова за два мільйони рублів, пише "Медуза".

На думку Казуєва, шоумен замовив вбивство через ревнощі до Пугачової. Терорист погодився і отримав аванс в один мільйон рублів, але пізніше відмовився від вбивства, вважаючи, що від цього можуть постраждати люди.

Філіп Кіркоров, Алла Пугачова і Максим Галкін

Казуєв також зажадав допитати Кіркорова, Галкіна та Пугачову і провести очні ставки з ними, але в МВС відмовилися, вирішивши, що так обвинувачений затягує розслідування.

Сам же Галкін відмовився від коментарів. "Це не моя тема. Я коментувати нічого не можу", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіп Кіркоров поділився особистим відео з Пугачовою, чим викликав ажіотаж у мережі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!