"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото

Нова колекція вечірніх суконь від української дизайнерки Ірини Марчук викликала шквал критики у мережі.
На сторінці в Instagram популярного блогу "Рагу.лі" опублікували відеопідборку суконь модного будинку Ірини Марчук, порівнявши його з рекламою дівчат з ескорт послуг.
А коментарі користувачі теж не оцінили аж надто відвертого виду дівчат у сукнях від Марчук: "Яка л*рва пороблена. І воно думає, що це краса", "Груди йдуть у комплекті з одягом", "Обійняти і плакати", "Фу, це жесть", "Реклама ескорту", – пишуть вони.
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На Instagram-сторінці самого будинку моди теж можна знайти багато досить нескромних фото.
Плаття від Ірини Марчук
instagram.com/marchuk_irina
Эта новая коллекция абсолютно отличается от предыдущих. Я полюбила корсетные платья! Подчеркивает хорошо фигуру. #корсет #корсеты #корсетсчашками #красноеплатье #красноеплатьекиев #киеводежда #киевнаряд #наряднаяодежда #наряднасвадьбу #платьенасвадьбу #свадьба #купитьплатьеукраина #одеждакиев #крутыеплатьявналичии #красивыеплатья
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Як пишуть на сайті модного будинку, сам бренд створений в 2014 році з метою створення красивих жіночних ексклюзивних нарядів, які підкреслювали індивідуальність клієнта.
Марчук сама придумує моделі, а також самостійно контролює всі етапи створення сукні, вибирає тканину. Кожна сукня шиється у єдиному екземплярі.
Відзначається, що дизайнер часто розробляє незвичайні сценічні костюми для концертним шоу топовим артистам: Даші Астафьевой, Камалії Захур, Миколі Баскову, Ірині Федишин, групі "Армія" і багатьом іншим.
Ірина Марчук
facebook.com/irina.klubnichkina
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