Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 21:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото

11.1т Читати матеріал російською

Нова колекція вечірніх суконь від української дизайнерки Ірини Марчук викликала шквал критики у мережі.

На сторінці в Instagram популярного блогу "Рагу.лі" опублікували відеопідборку суконь модного будинку Ірини Марчук, порівнявши його з рекламою дівчат з ескорт послуг.

А коментарі користувачі теж не оцінили аж надто відвертого виду дівчат у сукнях від Марчук: "Яка л*рва пороблена. І воно думає, що це краса", "Груди йдуть у комплекті з одягом", "Обійняти і плакати", "Фу, це жесть", "Реклама ескорту", – пишуть вони.

Новини
Мода 2019: названі головні тренди осені
"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото

скрін

"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото

скрін

На Instagram-сторінці самого будинку моди теж можна знайти багато досить нескромних фото.

Плаття від Ірини Марчук

Плаття від Ірини Марчук

instagram.com/marchuk_irina

"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото
"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото
"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото
"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото
"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото
"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото
"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото

Як пишуть на сайті модного будинку, сам бренд створений в 2014 році з метою створення красивих жіночних ексклюзивних нарядів, які підкреслювали індивідуальність клієнта.

Марчук сама придумує моделі, а також самостійно контролює всі етапи створення сукні, вибирає тканину. Кожна сукня шиється у єдиному екземплярі.

Новини
"Я дарую світу секс!" На українському ТБ влаштували відвертий показ мод

Відзначається, що дизайнер часто розробляє незвичайні сценічні костюми для концертним шоу топовим артистам: Даші Астафьевой, Камалії Захур, Миколі Баскову, Ірині Федишин, групі "Армія" і багатьом іншим.

Ірина Марчук

Ірина Марчук

"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото

facebook.com/irina.klubnichkina

"Реклама ескорту": українська дизайнерка зганьбилася колекцією одягу. Фото

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна веб-модель Марія із Запоріжжя (Україна) розповіла про дивних пристрастях клієнтів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Теги
Мода шоу сукня модель
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
43
15
Смішно
1
Цікаво
11
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Громозека Иван
Громозека Иван
Для секс шопа потянет. Токма непонятно как это все смотреться будет не на силиконовых сиськах...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Коллекция ''Ленинградка 2019''
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
На Одесском кинофестивале каждый год по красной дорожке в таких нарядах прогуливаются селюковые зірки.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel