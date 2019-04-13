Ратаковскі, яка оскандалилась із Україною, засвітила голі груди: спекотне фото

Популярна американська модель Емілі Ратаковскі опублікувала черговий відвертий знімок.

У Instagram дівчина, у якої більше 22 млн підписників, опублікувала фото з оголеними грудьми, які прикриває легкий коричнево-шоколадний халат в горошок.

Також Емілі Ратажковскі показала домашнього улюбленця - на руці у співачки звисає "флегматичний" пес.

Новини Напівгола Ратаковскі розбурхала мережу пікантним відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандал навколо Емілі Ратаковскі через Україну отримав новий поворот.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал