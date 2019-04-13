Ратаковскі, яка оскандалилась із Україною, засвітила голі груди: спекотне фото

Популярна американська модель Емілі Ратаковскі опублікувала черговий відвертий знімок.
У Instagram дівчина, у якої більше 22 млн підписників, опублікувала фото з оголеними грудьми, які прикриває легкий коричнево-шоколадний халат в горошок.
Також Емілі Ратажковскі показала домашнього улюбленця - на руці у співачки звисає "флегматичний" пес.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандал навколо Емілі Ратаковскі через Україну отримав новий поворот.
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