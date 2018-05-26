Ратаковскі похвалилася шикарною фігурою і глибоким декольте: пікантні фото

Одна з найпопулярніших моделей світу американка Емілі Емілі Ратаковскі прийшла на світську вечірку в Лас-Вегасі у відвертій сукні, яка ідеально підкреслює її струнку фігуру.

Захід був присвячений відкриттю Apex Social Club і Camden Coxtail Lounge в казино Palms Casino Resort, пише The Daily Mail.

The Daily Mail

Для вечірки, де були присутні безліч зірок, модель вибрала бежеву міді-сукню, що облягає фігуру, та босоніжки на підборах бронзового кольору. Образ вона доповнила червоним клатчем. Варто відзначити, що наряд повністю спростував чутки про її вагітність.

The Daily Mail

На захід Емілі Ратаковскі приїхала без супроводу чоловіка актора і продюсера Себастьяна Бір-Маккларда і насолоджувалася великою увагою колег і журналістів.

The Daily Mail

Нагадаємо, раніше в схожій бежевій сукні Емілі Ратаковскі помітили в Нью-Йорку.

Instagram Емілі Емілі Ратажковскі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ратаковскі оприлюднила еротичні фото, показавши оголені груди.