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СпортLady

Ратаковскі похвалилася шикарною фігурою і глибоким декольте: пікантні фото

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Одна з найпопулярніших моделей світу американка Емілі Емілі Ратаковскі прийшла на світську вечірку в Лас-Вегасі у відвертій сукні, яка ідеально підкреслює її струнку фігуру.

Захід був присвячений відкриттю Apex Social Club і Camden Coxtail Lounge в казино Palms Casino Resort, пише The Daily Mail.

The Daily Mail

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Для вечірки, де були присутні безліч зірок, модель вибрала бежеву міді-сукню, що облягає фігуру, та босоніжки на підборах бронзового кольору. Образ вона доповнила червоним клатчем. Варто відзначити, що наряд повністю спростував чутки про її вагітність.

The Daily Mail

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На захід Емілі Ратаковскі приїхала без супроводу чоловіка актора і продюсера Себастьяна Бір-Маккларда і насолоджувалася великою увагою колег і журналістів.

The Daily Mail

Нагадаємо, раніше в схожій бежевій сукні Емілі Ратаковскі помітили в Нью-Йорку.

Instagram Емілі Емілі Ратажковскі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ратаковскі оприлюднила еротичні фото, показавши оголені груди.

Особа
Емілі Ратажковскі
Місце
США
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