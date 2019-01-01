Раптово зникла: Росія помстилася Вайкуле за Крим

Відому латвійську співачку Лайму Вайкуле не запросили на новорічні шоу на російському телебаченні.

Виступи артистки не були включені до програми блакитних вогників ні на одному з телеканалів РФ. При цьому, в минулому році, передає Рамблер, Вайкуле брала участь в шоу на Першому каналі.

Відзначається, що подібним чином Росія, найімовірніше, помстилася співачці за її різкі висловлювання про незаконну анексію Криму. Як заявила Вайкуле, "європейцям туди їздити заборонено" за будь-які гроші.

Лайма Вайкуле Teleprogramma.pro

Користувачі по-різному відреагували на те, що відбувається. Більшість із жовчю написали, що Вайкуле, яка полюбилася колись росіянам, нібито "вже набридла" і "не має ні голосу, ні зовнішності".

Їм у відповідь помітили, що насправді не Росія позбулася співачки, а саме латвійка "викинула Рашу".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні 2018 року Вайкуле заявила, що не поїде з концертами до анексованого Криму, незважаючи на великі гонорари.

У Росії бурхливо відреагували на подібні слова. Зокрема, депутат Держдуми Дмитро Свищев розкритикував співачку.

Пізніше в ефірі пропагандистського каналу Вайкуле спробувала виправдатися і сказала, що її неправильно зрозуміли. Насправді, в Крим вона поїхати може, але тільки, якщо на це дадуть дозвіл у Латвії.

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