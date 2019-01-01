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Раптово зникла: Росія помстилася Вайкуле за Крим

6.8тЧитати матеріал російською

Відому латвійську співачку Лайму Вайкуле не запросили на новорічні шоу на російському телебаченні.

Виступи артистки не були включені до програми блакитних вогників ні на одному з телеканалів РФ. При цьому, в минулому році, передає Рамблер, Вайкуле брала участь в шоу на Першому каналі.

Відзначається, що подібним чином Росія, найімовірніше, помстилася співачці за її різкі висловлювання про незаконну анексію Криму. Як заявила Вайкуле, "європейцям туди їздити заборонено" за будь-які гроші.

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Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле

Teleprogramma.pro

Користувачі по-різному відреагували на те, що відбувається. Більшість із жовчю написали, що Вайкуле, яка полюбилася колись росіянам, нібито "вже набридла" і "не має ні голосу, ні зовнішності".

Їм у відповідь помітили, що насправді не Росія позбулася співачки, а саме латвійка "викинула Рашу".

Раптово зникла: Росія помстилася Вайкуле за Крим
Раптово зникла: Росія помстилася Вайкуле за Крим
Раптово зникла: Росія помстилася Вайкуле за Крим
Раптово зникла: Росія помстилася Вайкуле за Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У серпні 2018 року Вайкуле заявила, що не поїде з концертами до анексованого Криму, незважаючи на великі гонорари.

  • У Росії бурхливо відреагували на подібні слова. Зокрема, депутат Держдуми Дмитро Свищев розкритикував співачку.

  • Пізніше в ефірі пропагандистського каналу Вайкуле спробувала виправдатися і сказала, що її неправильно зрозуміли. Насправді, в Крим вона поїхати може, але тільки, якщо на це дадуть дозвіл у Латвії.

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Особа
Лайма Вайкуле
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
отлично хай пиздует на Украину
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