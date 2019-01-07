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Раптова смерть зірки ''Битви екстрасенсів'': з'явилися подробиці

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Зірка програми "Битва екстрасенсів" Дарія Воскобоєва, яка несподівано померла 6 січня, тривалий час страждала від онкології, але до останнього трималася на очах.

Про це повідомляє Starhit. Її колеги та знайомі запевняють, жінка була на позитиві і, незважаючи на хворобу, регулярно проводила майстер-класи та робочі зустрічі.

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"У неї був рак. Дарія їздила на лікування в Ізраїль, були поліпшення, але потім пішли метастази. Я не можу відкрито говорити про її діагноз. Вона приховувала свою проблему від шанувальників. Вона хотіла, щоб про її смерть дізналися набагато пізніше. На жаль, знайшлися люди, які стали піаритися на трагедії. У Дарії не було друзів, вона всіх тримала на відстані. Навіть у нас із нею були просто робочі стосунки. І я хочу запам'ятати її живою", — розповіла екстрасенс Тетяна Ларіна.

Дарія Воскобоєва

Дарія Воскобоєва

Instagram

Що стосується дітей Дарії Воскобоєвої, то з ними все добре — вони перебувають під наглядом родичів.

Екстрасенс Ніколь Кузнєцова, в свою чергу, розповіла, що Дарія давно знала про смертельний діагноз. "Ти боролася до останнього! Пішла ще одна відьма, справжній практик, чудова дівчина і мама. Немає слів", — написала Кузнєцова в Instagram.

Дарія Воскобоєва

Дарія Воскобоєва

Instagram

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Учасник 16-ї "Битви екстрасенсів" Сергій Пахомов спробував знайти пояснення виникненню захворювання Дарії. "Вона дуже мила і ніжна людина. Багато хто вважає, що маги можуть розпоряджатися своєю долею, але це не так. Будь-яке чаклунство — це велика віддача, замість якої можуть прийти хвороби. Я не знав про недугу Воскобоєвої, але відчував у ній якусь крихкість і слабкість", — зізнався Пахомов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в одній із клінік Воронежа (Росія) помер 33-річний учасник проекту "Битви екстрасенсів", чорний маг Костянтин Ямпільський. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

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