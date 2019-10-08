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8 жовтня • оновлено в 13:34
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"Усього два-три місяці ": лікар оцінив шанси Заворотнюк на одужання

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Вилікуватися від гліобластоми (агресивна форма раку мозку ), на яку страждає відома російська актриса Анастасія Заворотнюк, неможливо.

Таку заяву зробив професор-нейрохірург, доктор медичних наук Павло Шнякін. За його словами, у випадку з хворою Заворотнюк мова йде лише про можливість продовження життя, пише "КП".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

"Дни.ру"

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"Гліобластома – найбільш "зла" пухлина мозку. Вона росте по-особливому, проростає в усі структури мозку і розвивається стрімко – два-три місяці всього може пройти від того моменту, як людина була абсолютно здорова, до важких симптомів. Медіана виживання (середня ) – усього шість місяців. Поріг у два роки переживають менше 10 відсотків хворих", – підкреслив він.

За словами медика, у всьому світі рішення, як лікувати цю пухлину, не прийняте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Заворотнюк померла в лікарні, але родичі нібито це приховують.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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