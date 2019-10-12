"Це пес десь!" Журі на "Х-Факторі" не повірили власним вухам

У п'ятому випуску 10 сезону шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ члени журі не повірили власним вухам, коли гурт "Пан Карпо" заспівав пісню "Пес десь".

Багато хто в залі подумав, що йдеться про нецензурний вираз, але хлопці пізніше пояснили, що композиція про собаку (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

За лаштунками соліст розповів, що у нього колись були проблеми з українським артистом DZIDZIO (Михайло Хома). Зокрема, він виступав на вечірках з репертуаром співака і одягався так само, пародіюючи знаменитість. Ця ситуація не сподобалася концертному директору Михайла. На один з концертів прийшов особисто Хома.

Соліст "Пан Карпо" розповів про DZIDZIO Кадр з відео

"Вся компанія заходить. Поаплодували мені, сказали, класний хлопець, але цього робити більше не можна. Я пообіцяв, що все. Повернув застав на рік уперед і за місяць придумав ідею "Пан Карпо", – зізнався соліст.

Пісня "Пес десь" спантеличила журі "Х-Фактор" 10

Коли хлопці вийшли на сцену і озвучили назву пісні, у членів журі розширилися очі. "Мені Олексій (Потапенко) зазвичай такі пісні пише", – посміялася Настя Каменських. В кінці виступу Оля Полякова констатувала: "Це справжній "пес десь!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в п'ятому випуску членів журі розсмішив боксер, який вийшов з авторською піснею.

Цього року постійними суддями стали Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк і Оля Полякова.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!