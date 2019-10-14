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14 жовтня • оновлено в 21:11
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"Страждала від депресії": у Кореї знайшли мертвою відому поп-зірку

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У Південній Кореї знайшли мертвою 25-річну поп-зірку Чхве Чжин Рі, відому під псевдонімом Соллі.

Про це повідомляє видання Variety. Основною причиною смерті зірки називають самогубство.

Соллі

Соллі

instagram співачки

Повідомляється, що тіло Соллі у її власному будинку виявив її менеджер, який прийшов до неї після того, як дівчина довго не виходила на зв'язок.

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Поліція не знайшла на тілі загиблої ніяких ознак насильницької смерті, проте і ніякої передсмертної записки при ній також не було.

Фанати Соллі переконані, що співачку довели до самогубства. Зірка нібито неодноразово піддалася цькування в соцмережах. В останні кілька років вона отримувала багато негативних коментарів через те, що не носить ліфчик. У вересні 2019 року її груди випадково оголилися під час прямого ефіру, що призвело до нового потоку цькування в соцмережах. Соллі ось-ось повинна була взяти участь в записі передачі, присвяченій кібербулінгу.

"Страждала від депресії": у Кореї знайшли мертвою відому поп-зірку
"Страждала від депресії": у Кореї знайшли мертвою відому поп-зірку

За повідомленнями преси, артистка вже намагалася покінчити з життям в 2016-м, а її менеджер підтвердив, що останнім часом Соллі страждала від депресії.

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Як відомо, Соллі - колишня учасниця кей-поп-групи f (x). Вона також знімалася у фільмах і серіалах, таких як "Для тебе у всьому квітну", "Готель "Дель Місяць" і "Пірати".

"Страждала від депресії": у Кореї знайшли мертвою відому поп-зірку
"Страждала від депресії": у Кореї знайшли мертвою відому поп-зірку

Фанати по всьому світу сумують за артисткою, публікують пости використовуючи зображення та відеокліпи Соллі, пишуть слова жалю, а багато хто просто в шоці від події.

Свій останній кліп корейська поп-зірка випустила в червні 2019 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 5 жовтня, померла відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май. Їй було всього 33 роки.

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Місце
Південна Корея
Теги
зірки шоу-бизнес
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