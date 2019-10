"Страждала від депресії": у Кореї знайшли мертвою відому поп-зірку

У Південній Кореї знайшли мертвою 25-річну поп-зірку Чхве Чжин Рі, відому під псевдонімом Соллі.

Про це повідомляє видання Variety. Основною причиною смерті зірки називають самогубство.

Соллі instagram співачки

Повідомляється, що тіло Соллі у її власному будинку виявив її менеджер, який прийшов до неї після того, як дівчина довго не виходила на зв'язок.

Поліція не знайшла на тілі загиблої ніяких ознак насильницької смерті, проте і ніякої передсмертної записки при ній також не було.

Фанати Соллі переконані, що співачку довели до самогубства. Зірка нібито неодноразово піддалася цькування в соцмережах. В останні кілька років вона отримувала багато негативних коментарів через те, що не носить ліфчик. У вересні 2019 року її груди випадково оголилися під час прямого ефіру, що призвело до нового потоку цькування в соцмережах. Соллі ось-ось повинна була взяти участь в записі передачі, присвяченій кібербулінгу.

За повідомленнями преси, артистка вже намагалася покінчити з життям в 2016-м, а її менеджер підтвердив, що останнім часом Соллі страждала від депресії.

Як відомо, Соллі - колишня учасниця кей-поп-групи f (x). Вона також знімалася у фільмах і серіалах, таких як "Для тебе у всьому квітну", "Готель "Дель Місяць" і "Пірати".

Фанати по всьому світу сумують за артисткою, публікують пости використовуючи зображення та відеокліпи Соллі, пишуть слова жалю, а багато хто просто в шоці від події.

What happen to #Su lli really shocked me. I do not know her. But what happen to her really bugs me out.



Suicide Video Here 😭👉: @ NEWS20209 pic.twitter.com/yp0kTJdEIQ - KATEEP (@algiuie) 14 жовтня 2019 р

This is the most heartbreaking video ... she's look so soft, beautiful and in peace ... plz stop hate ..if anyone feel un ok tell anyone ..even me if I can help and I will do not ever Alone 💔 😢🙏..RIP #Sulli pic.twitter.com/jJ8LDN8pmP - Aya💜 (@ Aya90615670) 14 жовтня 2019 р

sleep well choi jinri, you were such a bright and shining soul. this truly breaks my heart. #Sulli pic.twitter.com/XTP9H4Nc4G - 𝓀𝒶𝓂 (@copsebridez) 14 жовтня 2019 р

Свій останній кліп корейська поп-зірка випустила в червні 2019 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 5 жовтня, померла відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май. Їй було всього 33 роки.

