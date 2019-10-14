"Сподіваюся, станеться диво!" Корольова раптово звернулася з проханням до Зеленського

Російська співачка українського походження Наташа Корольова звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням дозволити їй в'їзд в країну.

У своєму Instagram артистка опублікувала відео зі своєю бабусею, де та питає, за що її внучці заборонили приїжджати на батьківщину.

Наташа Корольова instagram.com/koroleva

"Це відео мій брат зняв, коли бабусі все-таки сказали, що мені закрили в'їзд на п'ять років. Вона хотіла своїм болем від несправедливості достукатися до душі тих, хто душу давно проміняв на мідяки. Ми всією сім'єю ледве вмовили її цього не робити. через тиждень вона померла", - написала вона.

Королева впевнено заявила, що вона як ніхто уособлює колорит, темперамент і дух України на всьому пострадянському просторі, а звинувачення суду через "брехливу" статтю та тиск "сімейної парочки кровожерливих депутатів з отруйним слиновиділенням, кричущих "Ганьба запроданці", виглядає абсурдно і безглуздо".

Співачка зазначила, що якщо тепер до влади прийшли молоді і порядні люди з тверезим поглядом на життя, вона вирішила відправити лист Зеленському з проханням скасувати заборону на в'їзд.

Наташа Корольова (в центрі), Володимир Путін (праворуч) instagram.com/koroleva

"Я вірю і сподіваюся, що в таке велике свято Покрови Святої Богородиці станеться диво і добро переможе, а моя бабуся на небесах дочекається справедливого рішення і буде спочивати з миром", - написала вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Наташа Корольова розсердилася через інформацію ЗМІ, ніби вона незабаром стане бабусею.

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