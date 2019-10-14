"Сподіваюся, станеться диво!" Корольова раптово звернулася з проханням до Зеленського

Російська співачка українського походження Наташа Корольова звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням дозволити їй в'їзд в країну.
У своєму Instagram артистка опублікувала відео зі своєю бабусею, де та питає, за що її внучці заборонили приїжджати на батьківщину.
Наташа Корольова
instagram.com/koroleva
"Це відео мій брат зняв, коли бабусі все-таки сказали, що мені закрили в'їзд на п'ять років. Вона хотіла своїм болем від несправедливості достукатися до душі тих, хто душу давно проміняв на мідяки. Ми всією сім'єю ледве вмовили її цього не робити. через тиждень вона померла", - написала вона.
Королева впевнено заявила, що вона як ніхто уособлює колорит, темперамент і дух України на всьому пострадянському просторі, а звинувачення суду через "брехливу" статтю та тиск "сімейної парочки кровожерливих депутатів з отруйним слиновиділенням, кричущих "Ганьба запроданці", виглядає абсурдно і безглуздо".
Співачка зазначила, що якщо тепер до влади прийшли молоді і порядні люди з тверезим поглядом на життя, вона вирішила відправити лист Зеленському з проханням скасувати заборону на в'їзд.
Наташа Корольова (в центрі), Володимир Путін (праворуч)
instagram.com/koroleva
"Я вірю і сподіваюся, що в таке велике свято Покрови Святої Богородиці станеться диво і добро переможе, а моя бабуся на небесах дочекається справедливого рішення і буде спочивати з миром", - написала вона.
Це відео мій брат зняв коли бабусі все-таки сказали, що мені закрили в'їзд на 5 років !!! Вона хотіла своїм болем від несправедливості достукатися до душі тих, хто душу давно проміняв на мідяки !!! Ми всією сім'єю ледве вмовили її цього не робити! Через тиждень вона померла! Сьогодні в день її народження я не можу покласти квіти на її могилу і пом'янути в колі близьких! Об'віненіе, яке виніс мені Суд 3 Року назад, спираючись тільки на брехливу статтю в інтернеті проплаченого важко, навіть його назвати "журналіста", і тиск сімейної парочки кровожерливих депутатішек з отруйним слиновиділення брижжащіх "Ганьба запроданкою", виглядає абсурдно і безглуздо! Я - Наташа Корольова на всьому пострадянському просторі уособлюю як ніхто з артистичного середовища колорит, темперамент, дух України !!! Завжди наголошую і ніколи не цурався свого походження! Мене звинуватили, що я: проводжу діяльність что створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчініння протиправних проявiн! Напевно, це Пісня про Київський хлопчику або про маленькій країні або Тюльпани, які жовтого кольору розлуки, так налякали своїми закликами до екстремізму ?! Три роки пролетіли ... за цей час багато що змінилося в Україні, і я вірю і сподіваюся, що в кращу сторону! До влади прийшли молоді і порядні з тверезим поглядом на життя люди! Я направила лист на ім'я Президента України Володимира Зеленського @zelenskiy_official з проханням скасуваті Цю сфабрикованість дело и дозволіті мені в'їзд на мою історічну Батьківщину !!! Тільки він своєю волею може скасувати цей ганебний вирок, розуміючи, як з акторами улюбленого народного серіалу "Свати" всю обсурдность ситуації і безумство попередньої влади !!! Я вірю і сподіваюся, що в таке велике свято Покрови Святої Богородиці відбудеться чудо і добро переможе, а моя бабуся на небесах дочекається справедливого рішення і буде спочивати з Світом !!! Люблю тебе бабулечка, дякую тобi за любов, за твої Колискові за Щедрість и віру в хороших и добрих людей! З днем народження бабуся !!!!! # Наташа Корольова # бабуся # деньнародженнєвий # сімволюності # Україна
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Наташа Корольова розсердилася через інформацію ЗМІ, ніби вона незабаром стане бабусею.
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