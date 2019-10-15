"Мені зручніше російською": в КВН показали першу пародію на Зеленського

У російському КВН почали пародіювати президента України Володимира Зеленського, який багато років тому брав участь у гумористичному шоу.

Відповідну сцену розіграла збірна "Татнефть" 12 жовтня, випустивши на сцену учасника в образі українського лідера (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Дякую-дякую. Або вам буде зручніше, якщо я розмовлятиму російською? Мені зручніше (почав розмовляти російською з акцентом. – Ред.). Мені хотілося б звернутися до старого знайомого. Привіт, Миша (Галустян). Пам'ятаєш, ти мене у 2001 році в КВН обіграв? А я пам'ятав весь цей час. Знаєш, я в серіалі грав президента й став президентом. А ти грав охоронця, безхатька, панду ... Чесно кажучи, я так і не зрозумів, яка в тебе мрія", – сказав артист голосом Зеленського.

"Татнефть" на КВН пародіювала Зеленського Кадр з відео

"Президент України" також заявив, що всі обговорюють його бездіяльність щодо Росії за перші місяці правління.

"Після моєї розмови з президентом США, йому збираються оголосити імпічмент. Як ще я себе мав проявити?! Окрема подяка організації, яка об'єднує Росію та Україну. Ні! (Ні КВН) Я про "Білоруські авіалінії", – додав гуморист.

Учасник команди "Татнефть" в образі Зеленського Кадр з відео

Від свого імені, але все ще голосом Зеленського, він заявив, що хоче, щоб КВНщики двох країн знову почали виступати на одній сцені.

"Тільки для цього потрібно, щоб відновилася дружба між нашими країнами. На жаль, це зараз говорить не справжній Зеленський, але хтось же повинен почати", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому сезоні гумористичної програми "Ліга сміху" команда "Дніпро" зробила гостру пародію на Зеленського та актора Станіслава Боклана.

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