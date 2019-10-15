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15 жовтня • оновлено в 04:46
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"Копія" Кім Кардашьян блиснула величезними грудьми: спекотне фото

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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардашьян, блиснула пишними грудьми.

У Instagram красуня опублікувала пікантне фото, на якому вона позувала в рожевому купальнику.

За добу шанувальники засипали 24-річну дівчину компліментами, знімок набрав близько 400 тисяч лайків.

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Відзначимо, на дівчину, яку прозвали "копією" Кім Кардашьян, підписані понад 10 мільйонів користувачів соціальної мережі.

Демі Роуз

Демі Роуз

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Демі Роуз
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