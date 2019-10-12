"Х-Фактор": онлайн всі подробиці 5 ефіру 10 сезону на сайт

У суботу, 12 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться п'ятий випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому ще одна група музикантів спробує вразити зіркових суддів.

OBOZREVATEL стежитиме за ходом подій. Традиційно в перших випусках учасники з різних міст проходять кастинги. Ті, хто отримує схвалення суддів, потрапляють в їх команду. Всі відео виступів будуть в нашому матеріалі.

Х-Фактор - 5 випуск 10 сезон СТБ

Цього року постійними суддями виявилися Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк. Також в шоу бере участь Оля Полякова.

Також кожен випуск радує шанувальників запрошеними членами журі: цього разу очікується лідер гурту Pianoбой Дмитро Шуров. Про це свідчить анонс Полякової, який обіцяє скандальні з'ясування відносин між суддями.

Нагадаємо, що на першому кастингу судді відправили до тренувального табору 11 учасників, які боротимуться за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників та подробицями можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на другому кастингу Полякова не була присутня. Замість неї місце члена журі зайняв Алессандро Сафіна. Всі подробиці другого ефіру читайте в нашому матеріалі.

У третьому випуску було цілих два склади журі. Перший: Ніно Катамадзе, яка повернулася на ювілейний випуск, Андрій Данилко, Оля Полякова та Ігор Контратюк. Другий склад: Алессандро Сафіна, Настя Каменських, Оля Полякова та Андрій Данилко.

У четвертому випуску численних прихильниць порадував своєю присутністю артист Олег Винник, який хоч і цінував красу жіночої половини учасниць, але й вставляв жорсткі "ні", якщо виступи не підходили під рамки проекту.

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