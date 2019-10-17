"Буде син": "Антитіла" представили романтичний кліп на свій хіт

За місяць до фінальних концертів першої частини туру Hello, які відбудуться в столичному Палаці Спорту, гурт Антитіла представив нову відеороботу. На цей раз Антитіла екранізували романтичну пісню - "Буде син". Це п'ята композиція з альбому "Hello", яка отримала відеопідтримку.

Пісня "Буде син" стала рекордсменом за кількістю прослуховувань з моменту релізу лонг-плею. На YouTube каналі групи Антитіла вона набрала понад півмільйона переглядів. А шанувальники групи охрестили її "головним саундтреком першого танцю молодят 2019".

Протягом шести місяців Антитіла отримали велику кількість відео, де молоді танцюють свій перший танець саме під "Буде син". Ці домашні відео надихнули Антитіла до ідеї відеокліпу, яка близька багатьом: зародження нової сім'ї, продовження роду і, звичайно ж, спільна робота і щирі емоції радості від можливості бути разом.

В основі роботи "Буде син" - справжні історії двох сімей Тополя і Шнейдер. Саме сім'я Шнейдер люб'язно надала своє сімейне виноробне господарство і виноградники для відеокліпу.

Зйомки проходили в виноробні Бейкушем в Миколаївській області. У цьому місці батько Євген перетворив своє хобі у справу життя і долучив до неї близьких йому людей - кохану і дітей. З маленької ідеї реалізувалася велика мрія однієї закоханої пари: велика щаслива родина і успішний бізнес.

У кліпі Тарас Тополя з дружиною, відомою співачкою Alyosha і двома синами Романом і Марком, зіграли самих себе, показали історію їхніх стосунків і відкрили завісу приватного життя. Паралельно з основним сюжетом в роботі представлені документальні кадри сім'ї Тараса Тополі, які раніше не демонструвалися: народження первістка, весілля соліста Антитіл, хроніка як росли синочки, а також вільний час подружжя.

Слід зазначити, що в кліпі "Буде син" Роман і Марко дебютували в якості акторів і впоралися відмінно. До цього в медіа просторі дуже рідко можна було побачити зоряну родину Тополя в повному складі.

Режисерами виступили учасники групи Антитіла: Сергій Вусик і Тарас Тополя.

"Пісня "Буде син"певною мірою автобіографічна. Наше близьке оточення і друзі знають, що саме в Карпатах, на лоні природи зароджувалися наші з Оленою відносини. І, власне, план, про який співається в пісні, ми майже виконали. У нас двоє синів, залишилася ще дівчинка, якій ми, звичайно ж, будемо раді. Чому історія з виноградниками? Тому що у нас з дружиною є добра традиція сідати ввечері за келихом хорошого сухого вина і говорити про все", - розповів Тарас Тополя.

"Коли я побачив ці прекрасні виноградники, цю локацію і дізнався історію сім'ї, яка вирощує цей виноград, запропонував команді Антитіл виїхати туди і зняти гарне, тепле родинне відео про те, як вся родина працює в своєму господарстві заради того, щоб створити щось разом. Історія вдалася. Відео вийшло таким, яким ми його запланували, ну і звичайно ж не обійшлося без справжніх відеокадрів з нашого сімейного архіву, яких дуже багато в цьому відеокліпі. Вирішили зняти своїх дітей і поділитися сімейним відео, тому що повторюся, пісня багато в чому автобіографічна. Із синами працювалося легко. Вони вели себе добре, підтримували нас і майже не вередували" - поділився співак.

Нагадаємо, група Антитіла оголосила додатковий концерт в столичному Палаці Спорту. Два дні поспіль група буде виконувати пісню "Буде син" та інші пісні з нового альбому "Hello", а також потужні хіти за останні десять років. Концерти на завершення туру "Hello" відбудуться 16 і 17 листопада.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!