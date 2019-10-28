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28 жовтня • оновлено в 09:32
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П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

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OBOZREVATEL випустив п'ятий номер свого проекту - журналу для тих, хто шукає якісну і цікаву інформацію в друкованих ЗМІ.

Починаючи з цього номера в нашому журналі 120 сторінок замість 104. А ще ми збільшили тираж - з 10 000 до 18 000.

Обкладинку прикрасила українська дзюдоїстка, чемпіонка Європи та світу Дар'я Білодід.

П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

У номері за листопад-грудень ви можете прочитати про:

  • Рекорди Дар'ї Білодід

П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

  • З нагоди виходу самого очікуваного серіалу "Відьмак" від Netflix ми розповідаємо про виконавця головної ролі, красунчика Генрі Кавілл

П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

  • Топ-5 нових зірках Instagram

П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

  • Скандалах з першими леді: як подружжя ставили в незручне становище своїх чоловіків – лідерів країн

П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

  • Страсному сексі. Ми розповімо про основні причини, чому пропадає пристрасть і як її повернути в свої відносини

П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

  • Устрицях: все, що ви не знаєте про цей делікатес

П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

У цьому номері ми додали ще більше інтерактивності на сторінки нашого видання.

Ви можете взяти участь в голосуванні і вибрати найкрасивішу спортсменку України. Для цього потрібно перейти по QR-коду на відповідну сторінку сайту OBOZREVATEL.

П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього
П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

Або проголосувати за актора, якому, на вашу думку, більше йде борода, на сторінці сайту.

П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

Редакція підготувала багато актуального ексклюзивного контенту.

Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло і цікаво розповісти про найбільш важливі теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL "Кожен знайде своє".

Крім того, читачі зможуть знайти на сайті сподобалися теми, використовуючи QR-код, розміщений в кожному матеріалі журналу.

Шукайте свіжий номер!

Міста: Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Житомир, Одеса, Львів, Чернівці.

Аеропорти: Бориспіль, Жуляни, Львів

  • OBOZREVATEL - інтернет-ЗМІ №1 в Україні, яке завоювало високу оцінку.

  • OBOZREVATEL відвідує 2-3 млн читачів щодня, 27 млн читачів у вересні 2019 року

  • OBOZREVATEL - єдиний український сайт, який склав конкуренцію прокремлівським ресурсів і входить в ТОП-15 рейтингу LiveInternet по вибірці "Всі країни".

  • Також ми - важливе джерело об'єктивної інформації для вихідців з пострадянських країн по всьому світу. Серед наших читачів є жителі США, Ізраїлю, Німеччини, Казахстану, Білорусі та інших країн.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

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