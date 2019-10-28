П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

OBOZREVATEL випустив п'ятий номер свого проекту - журналу для тих, хто шукає якісну і цікаву інформацію в друкованих ЗМІ.

Починаючи з цього номера в нашому журналі 120 сторінок замість 104. А ще ми збільшили тираж - з 10 000 до 18 000.

Обкладинку прикрасила українська дзюдоїстка, чемпіонка Європи та світу Дар'я Білодід.

У номері за листопад-грудень ви можете прочитати про:

Рекорди Дар'ї Білодід

З нагоди виходу самого очікуваного серіалу "Відьмак" від Netflix ми розповідаємо про виконавця головної ролі, красунчика Генрі Кавілл

Топ-5 нових зірках Instagram

Скандалах з першими леді: як подружжя ставили в незручне становище своїх чоловіків – лідерів країн

Страсному сексі. Ми розповімо про основні причини, чому пропадає пристрасть і як її повернути в свої відносини

Устрицях: все, що ви не знаєте про цей делікатес

У цьому номері ми додали ще більше інтерактивності на сторінки нашого видання.

Ви можете взяти участь в голосуванні і вибрати найкрасивішу спортсменку України. Для цього потрібно перейти по QR-коду на відповідну сторінку сайту OBOZREVATEL.

Або проголосувати за актора, якому, на вашу думку, більше йде борода, на сторінці сайту.

Редакція підготувала багато актуального ексклюзивного контенту.

Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло і цікаво розповісти про найбільш важливі теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL "Кожен знайде своє".

Крім того, читачі зможуть знайти на сайті сподобалися теми, використовуючи QR-код, розміщений в кожному матеріалі журналу.

Шукайте свіжий номер!

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OBOZREVATEL відвідує 2-3 млн читачів щодня, 27 млн читачів у вересні 2019 року

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