"Пусто стає": Макаревич відреагував на смерть відомого письменника в РФ

Російський музикант, поет, композитор, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич розповів про свої почуття через смерть відомого дитячого письменника Едуарда Успенського .

"Вибачте, не вмію промовляти загальноприйняті вульгарні слова", – сказав спочатку Макаревич у коментарі виданню Uaportal.

"Просто йдуть один за одним великі світлі люди. Порожньо стає", – додав потім він.

Нагадаємо, що 9 серпня Успенському стало погано. Він втратив свідомість, а медиків викликала його дружина. 14 серпня близькі письменника повідомили про його смерть.

Едуард Успенський був відомим противником анексії Криму Росією. Він не раз висловлювався на підтримку України. Після його смерті OBOZREVATEL зібрав найяскравіші вислови письменника .