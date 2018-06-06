Пугачова зняла Галкіна без штанів і показала відео

Російський шоумен і гуморист Максим Галкін опублікував відео, що зняла примадонна російської естради Алла Пугачова, коли він був без штанів.

"Що ти мене знімаєш. Всі питають, де ти. Краще сама знімися", - сказав він звертаючись до дружини, яка у відповідь порадила йому краще надягти штани.

Пугачова відзначила, що вже доросла жінка і назнімалась за своє життя.

"А ти, давай, шуруй. Бувай, коханий! Штани там, на кріслі висять", - сказала вона, показавши свої тапочки.

"Макс мене дістав, щоб я з'явилася в "Інстаграмі", ось забрала у нього телефон, знялася і виставила. Пугачова", - підписав Галкін, процитувавши слова дружини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін в жартівливому відео заявив, що поріднився з президентом Росії Володимиром Путіним.