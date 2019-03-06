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"Просто бомба!" Могилевська схвилювала мережу "голою" сукнею

7.7тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Наталія Могилевська здивувала шанувальників відвертим сценічним костюмом.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото після концерту в Києві, який пройшов у палаці "Україна", на якому співає на сцені в напівпрозорій сукні в підлогу з глибоким декольте.

"Ми це зробили", – підписала Могилевська під кадром, нагадавши, що підготовка до концерту була досить складною.

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Вбрання співачки, як і сам концерт, схвилювали шанувальників. У мережі написали, що це було відмінне шоу, а сукню Могилевської назвали "бомбою".

"Королева", "Яка сукня – вогонь", "Сукня бомба", "Яка гарна! Дивовижно гарна", "Боже, хто ж створив таку красу? Неймовірної краси сукня", – написали захоплені фанати.

"Просто бомба!" Могилевська схвилювала мережу "голою" сукнею
"Просто бомба!" Могилевська схвилювала мережу "голою" сукнею
"Просто бомба!" Могилевська схвилювала мережу "голою" сукнею
"Просто бомба!" Могилевська схвилювала мережу "голою" сукнею
"Просто бомба!" Могилевська схвилювала мережу "голою" сукнею

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Могилевська заступилася за співачку MARUV, яка перемогла на Національному відборі на Євробачення-2019.

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Особа
Наталя Могилевська
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
шоу-бизнес
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