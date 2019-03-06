"Просто бомба!" Могилевська схвилювала мережу "голою" сукнею

Популярна українська співачка Наталія Могилевська здивувала шанувальників відвертим сценічним костюмом.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото після концерту в Києві, який пройшов у палаці "Україна", на якому співає на сцені в напівпрозорій сукні в підлогу з глибоким декольте.

"Ми це зробили", – підписала Могилевська під кадром, нагадавши, що підготовка до концерту була досить складною.

Вбрання співачки, як і сам концерт, схвилювали шанувальників. У мережі написали, що це було відмінне шоу, а сукню Могилевської назвали "бомбою".

"Королева", "Яка сукня – вогонь", "Сукня бомба", "Яка гарна! Дивовижно гарна", "Боже, хто ж створив таку красу? Неймовірної краси сукня", – написали захоплені фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Могилевська заступилася за співачку MARUV, яка перемогла на Національному відборі на Євробачення-2019.

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