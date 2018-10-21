''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка

Шанувальники української співачки Ані Лорак, яка живе і працює у Росії, попросили її пробачити зраду і повернутися до чоловіка.

Про це вони активно пишуть в Instagram артистки під новим фото, яке Лорак виклала після чергового концерту.

"Розумна дружина живе одна, а мудра з чоловіком", "Усе пробачити заради доньки... Діти повинні бути в сім'ї", "Будьте щасливі зі своєю родиною! Чоловік у вас чудовий, треба все обнулити і бути щасливими", — закликають фанати співачку.

У той же час вони не обійшли увагою зовнішній вигляд Лорак. Так, деякі продовжують називати її "старою" і критикувати за "тонну макіяжу і ботоксу на обличчі", а інші не перестають захоплюватися, запевняючи, що вона — "ідеал жіночої краси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Лорак похвалилася донькою, опублікувавши її фото в мережі.