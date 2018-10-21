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''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка

4.8тЧитати матеріал російською

Шанувальники української співачки Ані Лорак, яка живе і працює у Росії, попросили її пробачити зраду і повернутися до чоловіка.

Про це вони активно пишуть в Instagram артистки під новим фото, яке Лорак виклала після чергового концерту.

"Розумна дружина живе одна, а мудра з чоловіком", "Усе пробачити заради доньки... Діти повинні бути в сім'ї", "Будьте щасливі зі своєю родиною! Чоловік у вас чудовий, треба все обнулити і бути щасливими", — закликають фанати співачку.

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У той же час вони не обійшли увагою зовнішній вигляд Лорак. Так, деякі продовжують називати її "старою" і критикувати за "тонну макіяжу і ботоксу на обличчі", а інші не перестають захоплюватися, запевняючи, що вона — "ідеал жіночої краси".

''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка
''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка
''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка
''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка
''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка
''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка
''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка
''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка
''Прости Мурата заради доньки!'' Шанувальники благають зраджену Лорак повернутися до чоловіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Лорак похвалилася донькою, опублікувавши її фото в мережі.

Особа
Ані Лорак
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