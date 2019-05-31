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Проситься до Зеленського? Полякова опублікувала провокаційний знімок

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Українська співачка Оля Полякова, яка зібралася йти в політику, назвала себе "служницею народу".

У Instagram в п'ятницю, 31 травня, артистка привітала шанувальників з днем блондинок, закликавши "робити світ світлішим".

Також Полякова опублікувала фотоколаж з відсиланням на серіал з Володимиром Зеленським. Співачка постала у вигляді "служниці народу" з булавою в руці.

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Оля Полякова

Оля Полякова

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Полякова заявила, що не балотуватиметься до Верховної Ради на найближчих виборах в липні, зазначивши, що "не встигає".

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Особи
Володимир ЗеленськийОля Полякова
Місце
Україна
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