Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Просили неголені пахви": веб-модель розповіла про дивні пристрасті клієнтів

2.9т Читати матеріал російською

18-річна веб-модель Марія із Запоріжжя (Україна) розповіла про дивні пристрасті клієнтів.

Так, за словами дівчини, до неї "заходили" різні люди. Були подружні пари, які платили за те, що вона просто за ними спостерігала. І чоловіки, які просили показати неголені пахви, або ж дивитися на них в памперсах. Про це повідомляє видання BBC.

"Просили неголені пахви": веб-модель розповіла про дивні пристрасті клієнтів

Фото: gazeta.a42.ru

"Траплялися дивні клієнти. Якось у мене був чоловік, який одягав памперс і просто бігав в ньому. Йому подобалося, що на нього дивляться. "Заходила" і подружня пара. Вони розважалися і платили мені за те, що я просто на них дивилася. Якщо говорити по фетиш, то часто просили показати пахви, а якщо ще й неголені, то це взагалі бомба. Бували й ті, хто просив показати м'язи", — розповіла Марія.

Новини
Названі найдивніші вподобання в сексі

Також веб-модель зізналася, що одного разу вона спілкувалася на сайті з хлопцем і думала, що закохалася. Але потім він зник.

"Просили неголені пахви": веб-модель розповіла про дивні пристрасті клієнтів

Фото: etcetera.media

"Ще був хлопець, який грав мені на гітарі і співав. Він був музикантом, гастролював і іноді заходив до нас на сайт. Я навіть думала, що починаю закохуватися, але потім він зник", — поділилася Марія.

Раніше OBOZREVATEL поспілкувався з колишніми веб-моделями, які поділилися дуже відвертими і неприємними спогадами.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
4
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нафиг такое печатать, пипец
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dell Alex
Dell Alex
Кристина Стефанова, Клики, Крис, клики. Обозовцы за клики удавятся и передушат всю родню )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / думки

ads pixel