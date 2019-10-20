"Просили неголені пахви": веб-модель розповіла про дивні пристрасті клієнтів

18-річна веб-модель Марія із Запоріжжя (Україна) розповіла про дивні пристрасті клієнтів.

Так, за словами дівчини, до неї "заходили" різні люди. Були подружні пари, які платили за те, що вона просто за ними спостерігала. І чоловіки, які просили показати неголені пахви, або ж дивитися на них в памперсах. Про це повідомляє видання BBC.

Фото: gazeta.a42.ru

"Траплялися дивні клієнти. Якось у мене був чоловік, який одягав памперс і просто бігав в ньому. Йому подобалося, що на нього дивляться. "Заходила" і подружня пара. Вони розважалися і платили мені за те, що я просто на них дивилася. Якщо говорити по фетиш, то часто просили показати пахви, а якщо ще й неголені, то це взагалі бомба. Бували й ті, хто просив показати м'язи", — розповіла Марія.

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Також веб-модель зізналася, що одного разу вона спілкувалася на сайті з хлопцем і думала, що закохалася. Але потім він зник.

Фото: etcetera.media

"Ще був хлопець, який грав мені на гітарі і співав. Він був музикантом, гастролював і іноді заходив до нас на сайт. Я навіть думала, що починаю закохуватися, але потім він зник", — поділилася Марія.

Раніше OBOZREVATEL поспілкувався з колишніми веб-моделями, які поділилися дуже відвертими і неприємними спогадами.

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