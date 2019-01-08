''Проблеми стали темними!'' Топ-модель наклала на себе руки після похмурих постів

Австралійська топ-модель 45-річна Анналіз Браакензік була знайдена мертвою у власній квартирі у Сіднеї, після того, як друзі не змогли зв'язатися з нею протягом кількох днів.

Поліцейські не виявили ознак насильницької смерті. За попередньою причиною, вона наклала на себе руки, пише "Лайф.ру".

Трагедія трапилася після серії похмурих постів в Instagram, в яких вона розповідала, що зайшла у глухий кут. У квітні минулого року Анналіз розлучилася з чоловіком після 16 років спільного життя.

Анналіз Браакензік Instagram Анналіз Браакензік

"Усе навколо здається таким заплутаним і перевернутим. Останнім часом життєві проблеми стали темними, страшними і дуже важкими. Але сьогодні новий день, і в цьому році у мене були нові проекти, подорожі і корисний досвід, чому я дуже вдячна", – писала вона.

Правда, останнім часом модель запевняла, що змогла побороти депресію і тепер хоче допомагати іншим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у місті Магнітогорськ (Росія) по-звірячому вбили відому модель, фіналістку конкурсу Missis World Russia Ксенію Туленкову-Мецгер.