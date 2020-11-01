Сергій Бабкін про день народження в лазні, протести артистів і кліп "Де би я". Інтерв'ю

Сергій Бабкін – один із найсвітліших і позитивних артистів українського шоу-бізнесу. Сам співак розкрив секрет, як він справляється зі стресом. Усе просто – потрібно промовляти всі спірні моменти й не дозволяти збиратися всередині негативу. Також він розповів про перший досвід роботи у проєкті "Супер топ-модель по-українськи" і зйомки довгоочікуваного кліпу на пісню "Де би я".

Про протести артистів проти заборони концертів і прийдешній день народження читайте в інтерв'ю OBOZREVATEL.

– Сергію, одна з найважливіших подій 2020 року для вас – це вихід довгоочікуваного кліпу на пісню "Де би я". Розкажіть про зйомки, які нюанси і цікаві випадки сталися на майданчику?

– Це дійсно неймовірно, що через три роки після виходу трека ми зняли й випустили відеокліп на нього зараз! Для зйомок ми вирушили в справжню подорож Україною – знімали в Кам'янець-Подільському, Хотині та в Бакоті. Мене так захопила українська природа, хоча я був багато де в Україні, але ось в таких невеликих містах, як Хотин і Бакота, ще не бував. І як же там красиво! Знімали ми кілька днів, і це був дуже насичений і злагоджений процес. Уперше, напевно, за весь мій досвід найрізноманітніших зйомок ми ані на хвилину не вибилися з таймінгу, ніде не затрималися і прожили цю історію на повну.

– Хто був автором ідеї кліпу, чи довго "виношували" його в голові? Що хотіли показати, донести глядачам за допомогою цієї роботи?

– Режисерами і операторами відео були італійський режисерський дует Bellone + Consonni Directors. Познайомилися ми з ними під час співпраці над одним мегамасштабним проєктом. Розговорившись, зрозуміли, що на пісню "Де би я" у нас так і немає відеороботи. Врешті, вони запропонували нам її зняти, ставши авторами ідеї.

Я не втомлюся повторювати, що саме це відео розкрило пісню "Де би я" з іншого боку, адже ця композиція не тільки про кохану жінку! Вона також про маму, про Україну, про Бога. Відео допомогло розкрити історію глибше, і я сподіваюся, що глядачі теж змогли це побачити й відчути.

– Сергію, вас і вашу сім'ю також не оминув підступний коронавірус. Розкажіть, як сім'я пережила цей період?

– Тільки-но підтвердили позитивні тести на коронавірус – дуже засмутилася Сніжана. Я її всіляко заспокоював і невпинно повторював, що все точно на краще. Так, було страшно, незрозуміло, як із цим бути й куди бігти. Але ми звернулися насамперед до нашого сімейного лікаря Андрію Пенькова й лікувалися під його чуйним керівництвом. Наш лікар відразу сказав нам, що "COVID-19 – це дуже підступний вірус, який вимагає до себе величезної поваги". Тому, ми, звичайно, дотримувалися всіх вказівок і не займалися самолікуванням.

Найважчим періодом були перші кілька днів – у мене була дуже висока температура. Було таке відчуття, ніби на мене вилили воду – я весь час був мокрим. Боліла голова, ломило тіло, але, на щастя, все обійшлося без жорстких наслідків і ускладнень. Лікування нам обійшлося недешево, у мене і Сніжки воно було різне, відповідно до наших аналізів. Але ми ще й здавали тести багато разів, коли вже відчували себе краще, тому що ми думали, що все пройшло.

– Через карантин шоу-бізнес "стоїть". Як змінився формат вашої роботи в період пандемії, від чого довелося відмовитися? Чи підтримуєте протест артистів проти заборони концертів?

– Я сприйняв карантин із натхненням до чогось нового. За цей час я влаштовував і онлайн-квартирник, і просто вів бесіди з підписниками в Instagram-лайвах. Але все одно не можу сказати, що такі історії замінять живі виступи. Мені є з чим порівняти, тому що під час карантину в мене були концерти-квартирники в Харкові й Києві, великий сольний концерт групи 5'Nizza. Ми проводили їх за всіма карантинними нормами.

Я розумію тих артистів, які влаштовують протести, бо концерти – це наша головна діяльність і заробіток. У період карантину всім дуже складно, але я вірю, що скоро ми зможемо радувати наших слухачів і глядачів з новими силами і головне – в безпеці й комфорті!

– Карантин для багатьох сімей став випробуванням, як ваша родина пережила самоізоляцію, як справлялися й рятувалися від сварок, можливих скандалів? Дайте нам свій рецепт антистресу.

– На відміну від інших, ми й до карантину проводили зі Сніжкою 24/7, були разом, тому цей період для нас не став чимось новим у стосунках. Навпаки, ми змогли набагато більше часу приділити сім'ї, що раніше не завжди виходило через складні графіки. У дітей свій розпорядок дня, вони вчилися в онлайн-школі, потім робили уроки. Ми багато часу проводили з маленьким Єлісейчиком, займалися побутом, знаходили час для себе.

Що стосується рецепта антистресу, наш головний помічник у всьому – це комунікація. Ми завжди всі моменти промовляємо. Бувають дрібні сварки, ми ж усі люди, але якихось спалахів гніву або скандалів у нас немає. Тому що, коли ви весь час спілкуєтеся й доносите одне одному свої бажання, то вас в один момент "не підірве". Відсутність спілкування – ось що руйнує багато українських родин.

– Ви стали запрошеним експертом шоу "Супер топ-модель по-українськи". Розкажіть про цей новий досвід для вас, як проходили зйомки, що найбільше запам'яталося?

– Так, для мене це був перший досвід зйомки в такому проєкті, і мені дуже сподобалося! На випробуванні я був разом із Сонею Плакидюк, а ми з нею давно знайомі і працювали разом – робили круту фотосесію. Тому на майданчику нам було дуже легко. Крім того, я ж актор, а завдання, яке стояло переді мною, – допомагати дівчаткам розкритися – насамперед акторське. Тому я просто спостерігав за ситуацією, був собою й намагався допомогти дівчатам вжитися в ту роль або образ, яка їм потрібна була для фотосесії. Загалом, зніматися було дуже весело й цікаво.

– Через тиждень у вас день народження – вам виповниться 42 роки. Як будете відзначати, чи є якісь особливі традиції святкування у вашій родині? Що хотіли б отримати в подарунок?

– Чесно кажучи, я вже десять років не святкую свої дні народження з однієї простої причини: не хочу морочитися й зовсім не люблю цю суєту заради мене. Тому всі ці роки ми збираємося в тісному сімейному колі на найпростіші домашні посиденьки. Цього року ця історія трохи зміниться. Оскільки вся наша сім'я – фанати лазні, ми плануємо зібратися й відзначити день народження там. Такого в мене ще ніколи не було!

Що ж стосується подарунків, як би банально це не звучало – у мене все є, і всі найзворушливіші для серця подарунки я отримую від своїх діток: їхні вірші, листівки саморобні, обійми й поцілунки.