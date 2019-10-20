"Приставив до лопаток ніж": відому радянську актрису мало не згвалтували

Знаменита російська актриса та телеведуча Яна Поплавська, яка зіграла роль Червоної Шапочки в однойменному радянському фільмі, розповіла жахливу історію, яка з нею сталася в поїзді.

Про страшний випадок в плацкартному вагоні, актриса зважилася розповісти в ефірі програми "Зірки зійшлися" на каналі НТВ, заявивши, що її хотів зґвалтувати попутник.

Яна Поплавська kulturologia.ru

Як пояснила Поплавська, страшний інцидент стався ще в юності, коли у вагоні поїзда до неї почав чіплятися сусід.

У якийсь момент дівчина зрозуміла, що він приставив до її лопаток ніж і може вбити, якщо вона сіпнеться. Тоді актриса попросила у чоловіка закурити і стала з ним розмовляти, розповідати, що у неї маленька дитина. Чоловік продовжив примовляти: "Ти така смілива, миша".

На щастя, Поплавській вдалося вмовити чоловіка відпустити її, після чого вона згорнулася у себе на полиці і не могла заснути.

"Жодна людина в поїзді мені не поспівчувала. Мені ніхто не повірив. Всі подумали, що я напилася", – додала вона.

"АіФ"

womanhit.ru

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