"Примушували до сексу!" У Росії розгорівся гучний скандал на відомому каналі

Учасниця нового шоу на "Муз-ТВ", 23-річна співачка Роксана поскаржилася на примус до зйомок в порно заради нового шоу "Місця під сонцем" на телеканалі.

Як повідомляє видання The Daily Storm, за сюжетом, на шикарній віллі на березі океану мають жити обдаровані артисти, потенційні пари (щоб подивитися зізнання дівчини, проскрольте до кінця сторінки).

Учасники мають все, щоб закохатися й займатися творчістю. Як розповіла Роксана, співробітники телеканалу примушували її до заняття сексом на камеру і навіть погрожували.

"Я пройшла кастинг, мене прийняли! Потім я підписала перший контракт з "Муз-ТВ", там було про угоду з телеканалом і зарплату. Але далі почався кошмар. Вони не повідомили, що потім треба буде підписати другий контракт – з продюсерами. Коли я побачила його формулювання, то встала, сказала, що не братиму участі в проекті. Адже там було написано, що я повинна дозволяти знімати себе під час походів до туалету й душу, робити всі гігієнічні процедури на камеру. А також брати участь в еротичних сценах, ходити голою", – заявила дівчина.

Угода, яка укладається на телеканалі dailystorm

Угода, яка укладається на телеканалі - частина 2 dailystorm

Більш того, всі права на відзнятий матеріал присвоює собі продюсер, а від неї вимагається лише секс і все, що забажає режисер, інакше доведеться виплатити непомірний штраф.

"Я зажадала надати мені оригінал вже підписаного першого контракту. Хоча б надіслати мені його по електронній пошті. Але у відповідь отримала тільки загрози. Директор з кастингу сказав, що якщо я не підпишу другий контракт, то він використовує свої зв'язки, щоб зруйнувати мені кар'єрні сходи, закриє мені доступ до шоу і програм на всіх телеканалах", – додала дівчина.

Роксана також уточнила, що кастинг-директор телеканалу по телефону відчитав її і відмовився висилати оригінал вже укладеної угоди.

"Нам обіцяли, що ми зможемо набратися досвіду у зірок, а в контракті секс один. І адже скільки хлопців вже підписали контракт! Впевнена, що далеко не всі з них читали ці 23 сторінки договору з продюсерами. Думаю, деякі ще не знають, що на них чекає", – уточнила починаюча артистка.

Співачка Роксана - змушували займатися сексом на Муз-ТВ

Допомогти їй погодився керівник Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін, який звернувся до генерального прокурора РФ Юрія Чайки із проханням закрити скандальне шоу і притягнути до кримінальної відповідальності гендиректора каналу "Муз-ТВ" Армана Давлетярова за статтею 240 – "Залучення до заняття проституцією ".

"Що це за реаліті-шоу повій? Молодих людей примушують працювати у порноіндустрії. Хіба російське законодавство це дозволяє? Ймовірно, вони тому й затіяли зйомки на Балі, щоб піти від відповідальності в РФ. Але невже відзнятий матеріал порнографічного характеру можна буде показувати на території Росії", – сказав глава ФПБК Віталій Бородін.

Як особщал OBOZREVATEL, нещодавно на Муз-ТВ розгорівся матірний скандал між Світланою Лободою і Сергієм Лазарєвим. Співачка пізніше дала коментар, назвавши поведінку колеги дивною. Лазарєв назвав скандал "качкою", але пізніше в мережу злили відео.

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