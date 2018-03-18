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"Прийшла в піжамі": Пугачова "засвітилася" на виборах Путіна

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Російська Примадонна Алла Пугачова і її чоловік-гуморист Максим Галкін приїхали на дільницю №697 в спорткомплексі "Зірка" міста Звенигорода, щоб віддати свій голос за майбутнього президента.

Момент їх появи на виборчій дільниці зняли на відео і виклали в Instagram.

Користувачі відразу засудили Пугачову за її одяг. На ній була рожева кофта-балахон і блакитні обвислі штани. Доповнювали образ сонцезахисні окуляри.

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"У піжаму вирядилася. Лінь переодягатися було?" - пишуть під відео.

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Як повідомляв "Обозреватель", діючий глава РФ Володимир Путін вже проголосував на виборах президента Росії. За традицією він приїхав на виборчу дільницю в будівлі Російської Академії Наук.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори в Росії
Особи
Алла ПугачоваМаксим ГалкінВолодимир Путін
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