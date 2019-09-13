Презентація Міжнародного міждисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва Air GogolFest відбулася у Вінниці

9 вересня у Вінниці відбувалась презентація Міжнародного міждисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва Air GogolFest, який вперше повномасштабно відбудеться у місті упродовж 18-20 жовтня 2019 року на території заводу "Кристал".

Спікерами на презентації виступили:

Максим Демський – директор фестивалю сучасного мистецтва Air GogolFest

Андрій Палатний – куратор театральної програми фестивалю сучасного мистецтва Air GogolFest

Олександра Венславовська – проектна менеджерка фестивалю сучасного мистецтва Air GogolFest у Вінниці

Ольга Дернова – заступниця директора департаменту культури Вінницької міської ради

Леся Найчук – представниця благодійного фонду "Подільська громада"

Організатори анонсували ключові події та розповіли про програму фестивалю, яка включає театральну, музичну, візуальну, освітню та дитячу програми.

Родзинками театральної програми стануть вистави від німецького та швейцарського театру, українського незалежного театру. Куратор театральної програми Андрій Палатний розповів: "Це буде щось! Люди хочуть бачити різні вистави, різний театр. У Вінниці ми хочемо відтворити та акумулювати дух знаменитого Едінбургського театрального фестивалю. Привозимо 6 вистав, додаємо сцени, зробимо своєрідний театральний нон-стоп. Колаборація із міськими акторами, створення спільних проектів — надзавдання та своєрідна інвестиція на наступний рік". Спецподією на цьогорічному фестивалі стане опера-реквієм "IYOV" від режисера Влада Троїцького та за участі музично-театральної формації NOVA OPERA. Відзначимо, що у 2018 опера-реквієм "IYOV" увійшла до ТОП-10 опер світу.

Організатори також обіцяють потужну музичну та нічну програми. Хедлайнерів музичної програми команда фестивалю оголосить найближчим часом. Нічна програма отримала назву GogolNight та відбудеться у найкращих традиціях вечірок від GogolFest.

Директор фестивалю Максим Демський зазначив, що: "Сила мистецтва дійде до більшої кількості людей. Фестиваль піднімає важливу екологічну тему — збереження повітря для життя. Кожен повинен пройти цей шлях. Це те, що ти залишаєш за собою.

Чи можеш ти утилізувати те, що купуєш і використовуєш? Начебто, далеко від мистецтва, але це культура сприйняття та діалогу. Те повітря, яким ми дихаємо щодня (в прямому та переносному сенсі) — добре, коли воно є. У Вінниці природно вклалося в команду, яка дихає цим повітрям. Давайте говорити, давайте дихати!"

Директор також анонсував відкриття 5 нових локацій фестивалю на заводі "Кристал", "більшу насиченість між івентами" та "зосередження на якості контенту та сервісі, обслуговуванні": "Залишаємось у форматі фестивалю, але з більш широким спектром".

Ольга Дернова, представниця Вінницької міськради, зазначила, зокрема: "Оскільки фестиваль відбувається цього року, це значить, що дихати стало вільніше. Це одна із ініціатив, яка зробить наше місто кращим. Такі важливі для життя людини теми є основним меседжами AGF. Вінничани матимуть змогу побачити всесвітньо відомих людей і проекти. Фестиваль на теренах Вінниці матиме довге майбутнє. Це туристично приваблива подія для Вінниці, а всі позитивні ідеї підтримуються міською радою".

Окремо поговорили про співпрацю київської та вінницької команд фестивалю. Учасники презентації розказали, як народилася ідея проведення фестивалю та про плани створення великих мистецьких проектів у Вінниці, що допомагають місту у пошуку своєї сучасної айдентики. Леся Найчук, яка представляє БФ "Подільська громада", так відгукнулась про Air GogolFest: "Після минулорічного тизеру АGF ми побачили реальний запит громади, тож, не було сумніву щодо продовження проекту. Ми відчули кисневе голодування щодо сучасного мистецтва, і саме АGF зможе заповнити цю нестачу".

Максим Демський також розповів про плани на розвиток фестивалю у Вінниці: "40 % організації проекту здійснює місцева команда. Наша стратегічна мета — за рік-два повністю передати AGF вінничанам. Вінничани все більше привласнюють собі проект, зокрема віжуал придумала вінничанка Наталя Бабій, і це дуже тішить".

Перед презентацією на площі Ліверпуль відбувся перфоманс, лейтмотивом якого є "відсутність дихання", що відчуває наша планета через горіння лісів по всьому світу. Дівчата з "Лабораторії танцю" мисткині Антоніни Єгорової, що символізували собою світові ліси та буквально "легені планети", робили хореографічні номери із димовими шашками.

GOGOLFEST – міжнародний мультидисциплінарний фестиваль. Цьогоріч увійшов до 20 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та отримав офіційний лейбл. Детальна інформація на офіційному сайті фестивалю та сторінці у Facebook (оновлюється) .

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