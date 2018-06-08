"Пожартував чоловік": Кобзон раптово заступився за Єфремова через Крим

Російський співак, відомий своєю симпатією до терористичної "ДНР", Йосип Кобзон заявив, що пропозиція актора Михайла Єфремова по Криму нібито була жартом.

За його словами, росіянин не міг сказати подібне в здоровому глузді, передає ФАН.

"Журналісти зазвичай завжди все перекручують. Людина жартує! Це справжнісінька жарт!" - запевнив він.

На його думку, хід подій, про який говорив Єфремов, просто неможливий.

"Ніхто не збирається віддавати мракобісам Кримський міст і розплачуватися з ними. За що розплачуватися? За те, що своє забрали?" - сказав Кобзон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайла Єфремова можуть притягнути до кримінальної відповідальності в Росії за пропозицію віддати Україні незаконно побудований Кримський міст.