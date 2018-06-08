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"Пожартував чоловік": Кобзон раптово заступився за Єфремова через Крим

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Російський співак, відомий своєю симпатією до терористичної "ДНР", Йосип Кобзон заявив, що пропозиція актора Михайла Єфремова по Криму нібито була жартом.

За його словами, росіянин не міг сказати подібне в здоровому глузді, передає ФАН.

"Журналісти зазвичай завжди все перекручують. Людина жартує! Це справжнісінька жарт!" - запевнив він.

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На його думку, хід подій, про який говорив Єфремов, просто неможливий.

"Ніхто не збирається віддавати мракобісам Кримський міст і розплачуватися з ними. За що розплачуватися? За те, що своє забрали?" - сказав Кобзон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайла Єфремова можуть притягнути до кримінальної відповідальності в Росії за пропозицію віддати Україні незаконно побудований Кримський міст.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особи
Йосип КобзонОлександр Єфремов
Місце
Росія
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