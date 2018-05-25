У Кабміні розповіли про привілеї Кобзона в Україні

Позбавлений Україною всіх державних нагород російський естрадний співак Йосип Кобзон і так не обтяжував бюджет країни, оскільки не користувався привілеями, які давали ці та інші форми відзнак.

Про це в ефірі ObozTV заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Кобзон позбавлений указом президента всіх нагород, пільг тощо. До цього, якби він жив в Україні, то міг би користуватися тими преференціями, які йому давали ці державні нагороди. Але оскільки він проживав у Російській Федерації, то нічим він не користувався", - зазначив міністр.

При цьому він навів приклад родичів бойовиків, які навпаки не поспішають відмовлятися від українських пенсій та інших виплат.

"Якщо ми говоримо про лідерів бойовиків, то їхні батьки живуть на підконтрольній Україні території і отримують всі виплати, які мають громадяни України. У прекрасний "русскій мір" вони їхати не бажають", - наголосив Рева.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Ревою дивіться у програмі "Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком" 29 травня о 18:00 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського виконавця Йосипа Кобзона указом президента позбавили всіх державних нагород. Крім того, проти нього застосовані: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому; запобігання виведення капіталів за межі України; відмова в наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав; застосування інших заборон в'їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзнак; інші санкції, які відповідають принципам їхнього застосування, встановленим законом.