МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

Повністю гола: Волочкова виклала інтимне фото на снігу

2.1тЧитати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала фото, на якому зображена повністю голою.

Артистка розмістила в Instagram два нових знімки, зроблені на Новий рік. На першому гола Волочкова лежить гола в снігу на животі, а на другому позує зі своїм домашнім улюбленцем.

"Баня, крижана купіль, сніг і пухнастиків білосніжні - це нероздільні речі! А мені не холодно", — підписала балерина фото.

Новини
Несподіване перевтілення Волочкової шокувало мережу

Цікаво, що Волочкова, яка часто наривається на жорстку критику з боку шанувальників, закрила можливість коментувати ці знімки.

Повністю гола: Волочкова виклала інтимне фото на снігу
Повністю гола: Волочкова виклала інтимне фото на снігу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волочкова напередодні Нового року розкрила секрет, який зберігала досить довгий час. Танцівниця показала фото своєї коханої людини.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги