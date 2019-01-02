Повністю гола: Волочкова виклала інтимне фото на снігу

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала фото, на якому зображена повністю голою.

Артистка розмістила в Instagram два нових знімки, зроблені на Новий рік. На першому гола Волочкова лежить гола в снігу на животі, а на другому позує зі своїм домашнім улюбленцем.

"Баня, крижана купіль, сніг і пухнастиків білосніжні - це нероздільні речі! А мені не холодно", — підписала балерина фото.

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Цікаво, що Волочкова, яка часто наривається на жорстку критику з боку шанувальників, закрила можливість коментувати ці знімки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волочкова напередодні Нового року розкрила секрет, який зберігала досить довгий час. Танцівниця показала фото своєї коханої людини.

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