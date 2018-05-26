"Поверніть як було": українська співачка здивувала фанів новим образом

Українська співачка Ольга Полякова приміряла на себе новий образ жінки-кішки.

Фотографією в леопардовому комбінезоні і з "вушками" на голові суперблондинка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Instagram polyakovamusic

"Мяу, у нас на кліпі (відеоробота "Королева ночі". - ред.) - 1 000 000 переглядів", - підписала фото Полякова.

Шанувальники на новий образ співачки відреагували неоднозначно: хтось був у захваті, а когось здивувала відсутність традиційного кокошника.

"Ого, Полякова без кокошника? Поверніть нашу Олю", - написала користувачка Єлизавета Тюніна.

"Красуня", "Кішечка", "Карколомна", - обдарували співачку компліментами фани.

Instagram polyakovamusic

Як писав OBOZREVATEL , українська співачка, яка переїхала в РФ, зізналася в любові до своєї країни.