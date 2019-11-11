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12 листопада • оновлено в 02:11
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"Потепління, товариші!" Російські артисти зібралися з концертом до Києва

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Російська рок-група "Північний Флот" 23 лютого виступить Києві.

Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький, вказавши, що квитки вже з'явилися у вільному доступі і їх можна купити на відповідних онлайн-сервісах.

"Прогрес в "потеплінні відносин з Росією" крокує семимильними кроками. Жити стало краще, жити стало веселіше, товариші! Залишилося дочекатися концерту якоїсь групи "Ополченочка" з хітом "Смерть украм!" – обурений він.

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"Північний Флот" – російська рок-група, заснована музикантами групи "Король і Шут" у 2013 році після смерті Михайла Горшеньова. Восени 2016 року група вже виступала в Україні з гастрольним туром.

"Потепління, товариші!" Російські артисти зібралися з концертом до Києва
"Потепління, товариші!" Російські артисти зібралися з концертом до Києва

Група "Північний Флот"

Група "Північний Флот"

amic.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві помітили російських коміків, колишніх резидентів Comedy Club Сергія Светлакова і Олександра Незлобіна. Вони відвідали концерт "Ліги Сміху", проте свій візит в Україну не афішували.

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Україна Київ
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