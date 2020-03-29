Потап слідом за Винником: МОЗ відзначилося новим курйозним відео

Міністерство охорони здоров'я опублікувало музичне відео з групою Потапа MOZGI, закликавши українців дотримуватися карантину.

Курйозний пост був опублікований в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо", який офіційно верифікований МОЗ.

"Гурт MOZGI нагадує основні правила гігієни під час боротьби з коронавірусом. Дивіться, не нудьгуйте та залишайтеся вдома!" – сказано в повідомленні.

Напередодні до ініціативи МОЗ також був підключений співак Олег Винник, який звернувся до жінок із закликом залишатися вдома.

МОЗ звернулося до українців через Потапа з Винником

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні вже досягла 418.

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