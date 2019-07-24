Всіх обдурили? З'ясувалися цікаві подробиці про шлюб Потапа і Насті

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) та поп-діва Настя Каменських (NK) зареєстрували свої відносини задовго до весілля.
Вони офіційно розписалися ще 18 жовтня 2018 року, а влаштували весілля 23 травня 2019 року за Києвом, повідомляє the Lime.
apostrophe.ua
Потап і Настя Каменських кілька років приховували свої відносини. Артисти зіграли весілля в травні 2019 року, а до цього часу відмовлялися навіть коментувати чутки про свій роман.
Потап і Настя
Навіть припущення преси про швидке весілля зірок, пара також не коментувала. І тільки в день торжества Потап випустив романтичне відео, в якому публічно заявив про любов до Насті.
Нагадаємо, у вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадує обручку.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
23 травня відбулася довгоочікувана весілля Каменських і Потапенко, на якій були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
Пізніше Потап зізнався, що медового місяця подружжю виявилося замало, тому вони вирушили до Праги.
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