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Всіх обдурили? З'ясувалися цікаві подробиці про шлюб Потапа і Насті

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Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) та поп-діва Настя Каменських (NK) зареєстрували свої відносини задовго до весілля.

Вони офіційно розписалися ще 18 жовтня 2018 року, а влаштували весілля 23 травня 2019 року за Києвом, повідомляє the Lime.

Всіх обдурили? З'ясувалися цікаві подробиці про шлюб Потапа і Насті

apostrophe.ua

Потап і Настя Каменських кілька років приховували свої відносини. Артисти зіграли весілля в травні 2019 року, а до цього часу відмовлялися навіть коментувати чутки про свій роман.

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Потап і Настя

Потап і Настя

Навіть припущення преси про швидке весілля зірок, пара також не коментувала. І тільки в день торжества Потап випустив романтичне відео, в якому публічно заявив про любов до Насті.

Нагадаємо, у вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадує обручку.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ОГО, КАК КАЛМОЧА ЗАШИФРОВАЛИСЬ... А ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ТО, В НОВОСТИ?
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