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3 листопада • оновлено в 00:03
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"Посадіть мене у тюрму": Лепс емоційно відреагував на заборону в'їзду до Латвії

2.1т Читати матеріал російською

Відомий російський виконавець Григорій Лепс занепокоївся про своїх фанатів через заборону в'їзду до Латвії.

Про це повідомляє Telegram-канал 360tv.ru, відзначаючи, що співакові дуже шкода через таке рішення латвійської влади.

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"Не те, щоб плачу. Ну, шкода! Можна підняти документацію, і якщо хто-небудь що-небудь знайде, то посадіть мене в тюрму, якщо я винен. Це буде правильно. Викличте до суду, доведіть звинувачення ... Це я зараз кажу про США. Зараз Латвія так вирішила. Щиро шкода. Багато людей і шанувальників, прости господи, моєї творчості, не почують моїх творів у цьому році. Тут навіть справа не в грошах", – заявив він.

Григорій Лепс

Григорій Лепс

"Гордон"

Лепс зазначив, що не має ніякої нерухомості в Латвії і зазвичай приїжджав в країну з концертами.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Григорію Лепсу заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін за рішенням міністра закордонних справ Едгара Рінкевич.

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Росія
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Прибалтийско-украинский деби лизм
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Наш вышедший из шкафа геюга-министр иностранных дел г-н Ринкевич это какое-то окончательное позорище и так несчастной Латвии. Мне стыдно ппц :-(
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Моторола Жив
Моторола Жив
За Лепса мы отомстим !
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