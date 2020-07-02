Порошенка судять за протидію Москві – Хливнюк

Гліб Іванов Шоу 13:51, 2.07.2020 Оновлено: 13:52, 2.07.2020

Український музикант, вокаліст і автор текстів групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк заявив, що п'ятого президента України, лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка судять за протидію Москві.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Хливнюк зазначив, що судилище над п'ятим президентом відбувається через його проукраїнську позицію та висловив надію, що українці це розуміють.

“Ми ж усі, сподіваюсь, розуміємо, що експрезидента судять за протидію Москві", – йдеться в повідомленні.

Користувачі підтримали пост Хливнюка у мережі.

"У кого є мозок, то розуміє", "Звісно розуміємо", "Нажаль не всі. Інакше не вибрали б цей цирк", "Нажаль не всі розуміють... для багатьох Росія бізнес і тільки бізнес. Для багатьох нічого не варте життя таких самих людей як і вони, що захищають Україну на сході тому що їх це не торкнулося. Інколи для того аби зрозуміли треба, щоб добряче шандарахнуло мінімум 122мм. Але ж "просто нужна пєрєстать стрєлять" ось і вся суть тих, хто не розуміє, тих кому байдуже де та в якій країні і за яких обставин вони "живуть", друже", – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Порошенка підозрюють в справі про нібито незаконне призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Facebook Андрія Хливнюка
Facebook Андрія Хливнюка
Facebook Андрія Хливнюка
Facebook Андрія Хливнюка
Facebook Андрія Хливнюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва переніс засідання з обрання запобіжного заходу п'ятого президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку на 8 липня.

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