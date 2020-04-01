Порноактриса розкрила правду про секс-індустрію в США

Порноактриса Вієна Роуз з США розповіла, що зараз індустрія фільмів для дорослих переповнена, тому заробітки падають.

20-річна дівчина застерегла, що в секс-сфері зараз не заробити багато грошей, пише The Daily Beast.

Роуз розповіла, що в серпні 2017 року, на початку її кар'єри, за стандартну зйомку платили тисячу доларів. Але вже через рік ставка знизилася до 800 доларів. На даний момент дівчатам в порно платять в середньому 500-600 доларів. При цьому, якщо дівчина не сильно відома в порно індустрії, що в місяць може бути всього до чотирьох зйомок.

Віена Роуз The Daily Beast

Вона повідомила, що дівчат в порно часто заманюють обманом. Наприклад, в соцмережі надсилають повідомлення, в яких пропонують переїхати в Лос-Анджелес, і заробляти по 10 тисяч доларів на місяць. Однак в реальності все не так. Сама Роуз на місяць заробляла від трьох до восьми тисяч доларів на місяць.

Також дівчина поскаржилася, що після переїзду в Лос-Анджелесі жила в двокімнатній квартирі з десятком інших порноактрис. Через брак грошей Роуз погано харчувалася: їла тільки рис і яйця і у неї почалися проблеми зі здоров'ям.

Віена Роуз The Daily Beast

Як повідомляв OBOZREVATEL, порноактриса Райлі Рід зізналася, що її заняття дуже ускладнює життя, так як доводиться жити з постійним відчуттям сорому через повсюдне засудження.

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