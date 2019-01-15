''Порно із цензурою'': Сєдокова нарвалася на жорстку критику через еротичне відео

Скандальна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла.
Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.
"У таке сяйво неможливо повірити. Нова колекція mermaid mixit підкорила моє серце! Це точно кращий подарунок для шкіри", – розрекламувала Сєдокова.
На відео вона з еротичним підтекстом намазувала на своє тіло і груди рідину, через що шкіра почала виблискувати золотистими блискітками.
"Це занадто", "Ця реклама в стилі 80-х", "А потім, як? Бензин у допомогу", "Кошмар", "Ганнусю! Ви вже скоро будете схожа на трансвестита", "Що за порно із цензурою", "Еротика на ніч", – написали під відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова шокувала шанувальників різкою зміною іміджу, пофарбувавши своє волосся в яскравий рудий колір.
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