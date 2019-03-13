Популярну в РФ співачку підключили до апарату штучної вентиляції легенів: що сталося

Популярну російську співачку Юлію Началову підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Про це повідомляє телеканал "РЕН ТВ". За його даними, у артистки різко піднявся рівень цукру в крові, після чого вона потрапила в реанімацію. Крім цього у неї є й інші серйозні захворювання.
Менеджер співачки Віталій Бєлов заявив, що не даватиме коментарів про її стан.
Юлія Началова
"Російська газета"
"Дивіться офіційну інформацію на наших сторінках, в Instagram або десь іще. Ніхто зараз вам давати нічого не буде, тому що поки нічого ще говорити. Це раз. По-друге, нічого не сталося. Я не знаю, де ви берете цю інформацію", — сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ писали, що Началова була екстрено госпіталізована, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
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