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Популярну в РФ співачку підключили до апарату штучної вентиляції легенів: що сталося

1.1тЧитати матеріал російською

Популярну російську співачку Юлію Началову підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє телеканал "РЕН ТВ". За його даними, у артистки різко піднявся рівень цукру в крові, після чого вона потрапила в реанімацію. Крім цього у неї є й інші серйозні захворювання.

Менеджер співачки Віталій Бєлов заявив, що не даватиме коментарів про її стан.

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Юлія Началова

Юлія Началова

"Російська газета"

"Дивіться офіційну інформацію на наших сторінках, в Instagram або десь іще. Ніхто зараз вам давати нічого не буде, тому що поки нічого ще говорити. Це раз. По-друге, нічого не сталося. Я не знаю, де ви берете цю інформацію", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ писали, що Началова була екстрено госпіталізована, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

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Росія
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