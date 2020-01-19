"Суперзадумка!" Пономарьов, Винник та Таюне знову зірвали аншлаг колядкою. Відео

Популярні українські співаки Олександр Пономарев, Олег Винник і беквокалістка останнього Таюне привітали українців із Водохрещем, виконавши частину колядки про це свято.

Відповідний ролик, на якому виконавці і самі скупалися, показав на своїй сторінці в Facebook Пономарьов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачі бурхливо відреагували на виконання української колядки. "Молодці!", "Ось це клас, зі святом!", "Які розкішні голоси", "Це суперзадумка!", "Яка творча співуча компанія", "Найкраще привітання", "Яка ж гарна у нас мова", – написали в коментарях.

Пономарьов, Винник та Таюне знову зірвали аншлаг колядкою Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL, на Різдво артисти показали повну версію колядки, викликавши захоплення у українців. Відео вже зібрало понад 952 тисяч переглядів 28 000 лайків і більше тисячі захоплених коментарів.

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