Помолоділа Пугачова викликала фурор у Вайкуле: фото

Примадонна російської естради Алла Пугачова та її чоловік, шоумен Максим Галкін стали почесними гостями на відкритті фестивалю "Рандеву" Лайми Вайкуле.

Зіркова пара увійшла в концертний зал "Дзинтарі" за кілька хвилин до початку першого придуманого Вайкуле грандіозного свята.

Алла Пугачова і Максим Галкін fakty.ua

Для виходу в світ примадонна вибрала брючний костюм канаркового кольору, розбавивши образ масивними прикрасами. Перед початком артистка з чоловіком зустріли в залі заслуженого тренера Тетяну Тарасову, з якою тепло обнялися, після чого зайняли свої місця поруч із Володимиром Винокуром і Оленою Свиридовою.

Алла Пугачова і Максим Галкін fakty.ua

Алла Пугачова і Максим Галкін fakty.ua

Алла Пугачова і Максим Галкін fakty.ua

На фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" Пугачова приходить із задоволенням – хоче і подругу підтримати, і подивитися на молодих артистів, і блиснути перед публікою. Спеціально для високої гості Лайма Вайкуле представила ремейк на пісню 1995 року "Мері", яку свого часу написала і виконала примадонна.

Лайма Вайкуле на відкритті шоу starhit.ru

Артур Пирожков starhit.ru

Тривалими оплесками зал також проводжав Лоліту, яка представила в Юрмалі пронизливу пісню "Тато". Її написала 24-річна поетеса Ангеліна Буковська з України.

Також на "Рандеву" виступили Олександр Ревва, Інтарс Бусуліс, Maruv, Alekseev, Макс Барських та багато інших. Прилетіла на балтійський берег і Настя Каменських.

Настя Каменських starhit.ru

Maruv starhit.ru

Макс Барських starhit.ru

starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін показав відео з маленькою донькою Єлизаветою, що викликало ажіотаж у мережі. На ролику 5-річна Ліза гойдається на гойдалці, а на тлі їй співала Алла Пугачова знамениту пісню "Куда уходит детство".

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