Померла зірка фільмів про Джеймса Бонда: "найгарячіші" кадри з нею

У Британії померла актриса Юніс Гейсон, яка була першою "дівчиною Бонда" в історії фільмів про агента 007.

Вона померла 9 червня в віці 90 років, повідомляється в її офіційному Twitter.

Причина смерті не вказується.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y