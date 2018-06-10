Померла зірка фільмів про Джеймса Бонда: "найгарячіші" кадри з нею

У Британії померла актриса Юніс Гейсон, яка була першою "дівчиною Бонда" в історії фільмів про агента 007.

Вона померла 9 червня в віці 90 років, повідомляється в її офіційному Twitter.

Причина смерті не вказується.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y - Eunice Gayson (@EuniceGayson) 9 червня 2018 р

Відомо, що вона виконала роль Сільвії Тренч у фільмі 1962 року "Доктор Ноу". При цьому спочатку планувалося, що вона зіграє роль закоханої в Джеймса Бонда секретарки міс Маніпенні.

Персонаж у виконанні Гейсон з'явився і в наступному фільмі - "З Росії з любов'ю".

В обох фільмах її партнером по знімальному майданчику був Шон Коннері.

Після цього вона знімалася переважно в телесеріалах, включаючи "Месників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня у Санкт-Петербурзі на 58-му році життя померла відома актриса, заслужена артистка Росії Тетяна Малищицька.