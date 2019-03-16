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Померла Юлія Началова: слухати найпопулярніші пісні

1.2тЧитати матеріал російською

У Москві 16 березня на 39-му році померла російська співачка, телеведуча і актриса Юлія Началова.

З цього приводу OBOZREVATEL пропонує згадати її найпопулярніші пісні, які принесли їй популярність в Росії і сусідніх країнах.

Началова прославилася в кінці 90-х – початку 2000-х. Всього в її дискографії налічується вісім альбомів, 13 відеокліпів. Також артистка брала участь в зйомках кіно і телепередач.

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Юлія Началова

Юлія Началова

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Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті Началової могла бути гостра серцева недостатність, набряк мозку і відмова внутрішніх органів, які виникли внаслідок ускладнень подагри.

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минин евген
минин евген
нахуй здесь нужны песни никому неизвестной козы?
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