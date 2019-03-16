Померла Юлія Началова: слухати найпопулярніші пісні

У Москві 16 березня на 39-му році померла російська співачка, телеведуча і актриса Юлія Началова.

З цього приводу OBOZREVATEL пропонує згадати її найпопулярніші пісні, які принесли їй популярність в Росії і сусідніх країнах.

Началова прославилася в кінці 90-х – початку 2000-х. Всього в її дискографії налічується вісім альбомів, 13 відеокліпів. Також артистка брала участь в зйомках кіно і телепередач.

Юлія Началова instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті Началової могла бути гостра серцева недостатність, набряк мозку і відмова внутрішніх органів, які виникли внаслідок ускладнень подагри.

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