Померла російська зірка "Євробачення" Пугачова

У Росії померла 83-річна солістка "Бурановських бабусь" Наталя Пугачова.
Про це в Twitter написав Олександр Бречалов - глава фольклорного колективу з Удмуртії, в якому співала Пугачова.
"Бурановські бабусі" переспівують композиції відомих російських і зарубіжних виконавців удмуртською мовою.
У 2012 році колектив представляв Росію на конкурсі "Євробачення", де зайняв друге місце.
Не стало народної улюблениці Пугачової Наталії Яківни, солістки Бурановських бабусь.- Олександр Бречалов (@brechalov) October 26, 2019
Мої співчуття рідним і близьким pic.twitter.com/IJxxSXETFI
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії від передозування наркотиків померли музиканти рок-метал групи "Zreet".
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