Померла російська зірка "Євробачення" Пугачова

У Росії померла 83-річна солістка "Бурановських бабусь" Наталя Пугачова.

Про це в Twitter написав Олександр Бречалов - глава фольклорного колективу з Удмуртії, в якому співала Пугачова.

"Бурановські бабусі" переспівують композиції відомих російських і зарубіжних виконавців удмуртською мовою.

У 2012 році колектив представляв Росію на конкурсі "Євробачення", де зайняв друге місце.

Не стало народної улюблениці Пугачової Наталії Яківни, солістки Бурановських бабусь.

Мої співчуття рідним і близьким pic.twitter.com/IJxxSXETFI - Олександр Бречалов (@brechalov) October 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії від передозування наркотиків померли музиканти рок-метал групи "Zreet".

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