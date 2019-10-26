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26 жовтня • оновлено в 22:05
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Померла російська зірка "Євробачення" Пугачова

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У Росії померла 83-річна солістка "Бурановських бабусь" Наталя Пугачова.

Про це в Twitter написав Олександр Бречалов - глава фольклорного колективу з Удмуртії, в якому співала Пугачова.

"Бурановські бабусі" переспівують композиції відомих російських і зарубіжних виконавців удмуртською мовою.

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У 2012 році колектив представляв Росію на конкурсі "Євробачення", де зайняв друге місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії від передозування наркотиків померли музиканти рок-метал групи "Zreet".

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Місце
Росія
Тег
Буранівські бабусі
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