Померла легендарна радянська актриса і найкраща ведуча Росії

Актриса театру і кіно, телеведуча Марина Ліванова померла на 67 році життя в Москві.

Про це ТАСС повідомили друзі артистки. За їх словами, Ліванова кілька років тяжко хворіла. Вона померла вранці 28 жовтня.

Ліванова знімалася у фільмах "Аляска Кід", "Ворог народу - Бухарин", "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Принцеса на горошині".

Новини У Росії померла відома актриса

Марина Ліванова - одна із засновників і перших провідних нижегородського "Радіо Рандеву". У 1997 році її визнали найкращою ведучою Росії.

Марина Ліванова Експрес-газета

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