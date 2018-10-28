Померла легендарна радянська актриса і найкраща ведуча Росії

Актриса театру і кіно, телеведуча Марина Ліванова померла на 67 році життя в Москві.
Про це ТАСС повідомили друзі артистки. За їх словами, Ліванова кілька років тяжко хворіла. Вона померла вранці 28 жовтня.
Ліванова знімалася у фільмах "Аляска Кід", "Ворог народу - Бухарин", "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Принцеса на горошині".
Марина Ліванова - одна із засновників і перших провідних нижегородського "Радіо Рандеву". У 1997 році її визнали найкращою ведучою Росії.
Марина Ліванова
Експрес-газета
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