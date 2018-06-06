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Померла Кіра Муратова: з'явилася перша реакція мережі

1.8тЧитати новину російською

Користувачі соціальних мереж сумують у зв'язку зі смертю легендарного режисера і сценариста Кіри Муратової.

"Померла Кіра Муратова. Один з рідкісних режисерів, які знімали "дуже дивне" кіно. У Росії "дуже дивне" кіно знімали тільки Тарковський, Параджанов, Сокуров ну і Кіра. Пізніше Балабанов (вже більш приземлено)", - написав Олег Куваєв.

"Кіра Муратова померла. Екзистенційний жах в той момент, коли вона чекає Висоцького, а приходить мужик і говорить "Щурів-мишей вбиваємо "пам'ятаю дуже добре", - зазначив Костянтин Мільчин.

"Так, вона сильно хворіла, так, ми були до цього готові, і все-таки звістка про смерть людини такого масштабу завжди збиває з ніг. Тепер уже зовсім не додзвонитися", - шкодує Юрій Володарський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня на 84-му році життя померла великий режисер Кіра Муратова.

Особа
Кіра Муратова
Місце
Україна
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