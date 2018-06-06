Померла Кіра Муратова: з'явилася перша реакція мережі

Користувачі соціальних мереж сумують у зв'язку зі смертю легендарного режисера і сценариста Кіри Муратової.

щас Кіра Муратова воскресне - Захар Май (@ZaxarBorisych) 6 червня 2018 р

"Померла Кіра Муратова. Один з рідкісних режисерів, які знімали "дуже дивне" кіно. У Росії "дуже дивне" кіно знімали тільки Тарковський, Параджанов, Сокуров ну і Кіра. Пізніше Балабанов (вже більш приземлено)", - написав Олег Куваєв.

Режисер Кіра Муратова померла - як сказала моя подруга, від духовності. # Муратова - Nikolay Kirichenko (@NickyTheKir) 6 червня 2018 р

Кінорежисер Кіра Муратова: "Ні, я не над сутичкою, я стаю на бік України" http://t.co/ZfkKExhQS7 - Рустем Адагамов (@adagamov) 16 липня 2015 р

"Кіра Муратова померла. Екзистенційний жах в той момент, коли вона чекає Висоцького, а приходить мужик і говорить "Щурів-мишей вбиваємо "пам'ятаю дуже добре", - зазначив Костянтин Мільчин.

"Так, вона сильно хворіла, так, ми були до цього готові, і все-таки звістка про смерть людини такого масштабу завжди збиває з ніг. Тепер уже зовсім не додзвонитися", - шкодує Юрій Володарський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня на 84-му році життя померла великий режисер Кіра Муратова.