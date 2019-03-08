Померла 19-річна ''Міс Всесвіт'': фото і подробиці

Увечері 6 березня в Мюнхені померла 19-річна голландська модель і "Юна Міс Всесвіт-2017" Лотте ван дер Зеє.

Дівчина померла за день до 20-річчя на гірськолижному курорті в Австрії. Як сказано на її сторінці в Instagram, причина смерті — серцевий напад.

Її знайшли без свідомості в ліжку. Daily Mail пише, що модель була поміщена в штучну кому і доставлена в Мюнхен, де незабаром померла. Решту подробиць не повідомляють.

У 2017 році Лотте була визнана найкрасивішим в світі підлітком. У Instagram на її сторінку підписані понад 160 тисяч користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла учасниця шоу "Голос". Співачка була терміново госпіталізована через проблеми з диханням, але врятувати її не вдалося.

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