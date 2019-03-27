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Помер найпотворніший пес Британії: як він виглядав. Фото

1.3тЧитати матеріал російською

Найпотворніший пес Британії на прізвисько Чейз, який страждав від катаракти і жив практично без зубів, помер у похилому віці 16 років.

Його господиня Сторм Шайлер з Уельсу повідомила, що пса звів на той світ панкреатит, передає ВВС.

Зазначається, що у 2017 році цей китайський карликовий тер'єр посів третє місце на Всесвітньому конкурсі найпотворніших собак, який проводився в Каліфорнії. За словами Сторм, Чейз був дуже життєрадісною твариною, попри свою видатну потворність і нікудишнє здоров'я.

Чейз

Чейз

Фото: BBC.com

Чейз

Чейз

Фото: BBC.com

Чейз

Чейз

Фото: Pinterest

Чейз

Чейз

Фото: Newsroom24

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"До самого кінця він не втрачав цю іскру. Він був маленьким песиком із великою душею, й іншого такого не буде", — зазначила Шайлер.

Чейз

Чейз

Фото: Metro

Чейз

Чейз

Фото: itv.com

Чейз

Чейз

Фото: tert.am

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пермі (Росія) на 16 році життя помер знаменитий кіт Маркіз, який прославився в YouTube і став "обличчям" одного з найпопулярніших мемів з назвою NONONONO Cat.

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