Помер Микола Бойченко: мережа сумує за молодим генієм

Українці сумують за молодим хореографом і режисером Миколою Бойченком, який працював в таких проектах, як "Танцюють Всі", "Україна має талант" і X-Factor.

Бойченко помер у віці 32 років. За деякими даними, причиною смерті могли стати наслідки запалення легенів.

"Генії йдуть молодими. Нас покинув чоловік, який показав мені реальні естетичні втілення найнесамовитіших фантазій. Хореограф, чиєю чуйністю захоплювалися кращі. Людина, яка зробила себе сама і надихнула всю сім'ю і оточуючих на чудові звершення і творіння. Особистість, чий талант розкривав вени танців і думкам. Ніжність і крихкість, втілена в постановках, відео і красі створеного божевілля", - написала Олена Лазуткіна в Facebook.

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"Боляче, коли йдуть молоді та неймовірно талановиті люди... RIP Микола Бойченко, спочивай з миром", - додала Ірина Климанова.

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